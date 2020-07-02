Об этом он сказал в комментарии #Буквам.

“В отношениях между МВФ и Украиной отставка Смолия – это огромный кидок наших западных партнеров. Мы получили деньги (транш от МВФ, – ред.) и сразу же их кинули. Понятно, что в ближайшее время эта ситуация заблокирует наше сотрудничество с МВФ и с другими западными партнерами”, – отметил Сергей Фурса, подчеркнув, что “сейчас доверия к Украине нет абсолютно”.

По его словам, помимо отсутствия доверия, для Украины нет и денег от западных партнеров.

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Сергей Фурса подчеркивает, что для них всегда была важна независимость Национального банка Украины.

“Например, события вчерашней ночи. Украина разместила еврооблигации и тем самым якобы привлекла новых денег на миллиард долларов. Но сделка не была закрыта полностью и все эти покупатели сделали так, чтобы ее аннулировать”, – сказал инвестиционный банкир.

“Инвесторы показали, что для Украины сейчас денег нет”.