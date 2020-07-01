Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте регулятора.

Как сообщалось ранее, 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.

“Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”, – указано в заявлении.

Правление НБУ призвало Президента, Правительство и политиков “эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и законом Украины О Национальном банке Украины”.

Накануне #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.