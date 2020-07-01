Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте регулятора.
Как сообщалось ранее, 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
“Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”, – указано в заявлении.
Правление НБУ призвало Президента, Правительство и политиков “эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и законом Украины О Национальном банке Украины”.
Накануне #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.
- Напомним, Смолий работает в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017).
- В мае 2017 Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с поста главы НБУ. Исполняющим обязанности председателя стал Яков Смолий. Он официально стал главой ведомства в марте 2018 года. Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Якове Смолие.
- В октябре 2019 года Смолий встречался с Зеленским и заявлял о намерении продолжать работу в НБУ.