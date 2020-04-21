Бывший глава государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что ему готовится подозрение.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко”, – коротко прокомментировал Роман Труба.

В конце декабря Верховная Рада приняла закон о перезапуске Государственного бюро расследований, согласно которому был уволен предыдущий руководитель ведомства Роман Труба.

Вместо него исполнять обязанности главы Бюро была назначена Ирина Венедиктова.

На посту главы ГБР Венедиктова запомнилась рядом скандалов. В частности, из-за назначения своим заместителем бывшего адвоката експрезидента Виктора Януковича – Александра Бабикова.