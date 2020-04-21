Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
“В ближайшее время власти намерены сообщить о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко”, – коротко прокомментировал Роман Труба.
В конце декабря Верховная Рада приняла закон о перезапуске Государственного бюро расследований, согласно которому был уволен предыдущий руководитель ведомства Роман Труба.
Вместо него исполнять обязанности главы Бюро была назначена Ирина Венедиктова.
На посту главы ГБР Венедиктова запомнилась рядом скандалов. В частности, из-за назначения своим заместителем бывшего адвоката експрезидента Виктора Януковича – Александра Бабикова.
- Что касается Романа Трубы, то в Telegram-канале “Трубу прорвало” ранее появилось немало аудиозаписей разговоров с голосом Романа Трубы.
- Например, 1 июля Роман Труба пытался правильно сформулировать пресс-релиз, чтобы объяснить СМИ, что обыски на телеканале “Прямый” и экс-чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов не связаны между собой.
- В августе Роман Труба обсуждал расследование дел, связанных с преступлениями на Майдане с экс-прокурором Николаевской области Андреем Курись, которого называют “человеком Портнова”.