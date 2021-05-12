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Відкривши рік тому OVO, його засновники Роман Мелкумов та Степан Зіняков, перш за все, подбали, аби сервіс був доступним онлайн у час локдауну, тому перша веб-сторінка була створена всього за тиждень на базі конструктора сайтів Tilda Publishing. Це було тимчасове рішення, в пріоритеті був оперативний запуск сервісу, тож розробка повноцінної функціональної сторінки була розпочала через півроку – після детального аналізу поведінки клієнтів на сайті.
Сайт OVO 2.0 подібний до першої версії головною ідеєю: користувач почувається ніби в супермаркеті, коли все під рукою та інтуїтивно зрозуміло, що де лежить. Додано такий зручний фунціонал:
- рядок пошуку;
- зручний вибір ваги;
- можливість лишати коментарі до покупок (уточнюючи, наприклад, додаткові/очікувані характеристики товару);
- візуалізацію всіх можливих інтервалів доставки для найоптимальнішого вибору.
Проте родзинка ovo.ua – це всі категорії на головній сторінці, а це значить, щоб додати до кошика ту чи іншу позицію, не потрібно переходити на сторінку картки товару, купляти можна прямо з головної. Мінімізація необхідних для покупки кліків покликана зробити взаємодію з сервісом максимально зручною та зекономити час покупців, адже саме це і є місія OVO.
Із того, що лишається за лаштунками роботи сервісу OVO, – оновлення програмного забезпечення на складі, це набагато прискорює всі робочі процеси із компонування та трекінгу замовлень.
У найближчих планах команди OVO – додати на сайті до прилеглих до складу адрес у радіусі 3 км опцію доставки за годину. Також планується розширити сайт великим розділом із корисними рецептами (+ користувач отримає змогу додати до кошика всі необхідні інгредієнти на потрібну кількість порцій за кожним обраним рецептом).
До своєї першої річниці OVO також дарує покупцям партнерський кешбек від monobank: тепер клієнти, розплачуючись через дану банківську систему, отримають повернення 12% від кожної суми транзакції.