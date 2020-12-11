Covid-19 Украина

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Гололедица на Андреевском спуске: стало известно, что произошло со школьницей из популярного видео

Стало известно имя героини ролика с Андреевского спуска о целеустремленной школьнице, которая несколько десятков раз тщетно пыталась подняться на покрытую льдом гору, но не сдалась.

Пятница, 11 декабря 2020, 21:23

Об этом идет речь в репортаже телеканала “Украина 24”. 

Вчера в Сети распространилось видео с Андреевского спуска, который соединяет Подол со Старым Киевом. Из-за неблагоприятных погодных условий покрытый брусчаткой крутой Андреевский спуск, как и другие улицы Киева, покрылся ледяной коркой. Подняться стало почти невозможно, многие в попытках сделать это набивали синяки, что фиксировали камеры видеонаблюдения.

Особое внимание привлекла школьница с рюкзаком, которая совершила несколько десятков попыток подняться. Она все время падала, но вставала и пробовала еще раз.

Журналисты “Украина 24” нашли героиню ролика. Эту целеустремленную школьницу зовут Мария. В тот вечер она направлялась из Дома детского творчества к брату. Однако ее брат не мог к ней спуститься, а она — подняться к нему.

Девочка рассказала, что в целом упала на спуске 40 раз, однако серьезных повреждений не получила.

“Колено немного [ударила]”, — говорит она.

Добраться до пункта назначения у девочки все же получилось. За ней пришел брат и они пошли вместе.

Инна Моисеенко, мать девочки,  рассказывает, что несмотря на то, что ребенок не ушибся, смотреть видео без слез она не могла.

“Мне не было смешно. Слава богу, что закончилось хорошо. У Маши очень спортивный характер”, — отметила она.

Теги: Kyiv, видео, Киев, непогода, гололед, Андреевский спуск

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