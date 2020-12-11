Гололедица на Андреевском спуске: стало известно, что произошло со школьницей из популярного видео

Стало известно имя героини ролика с Андреевского спуска о целеустремленной школьнице, которая несколько десятков раз тщетно пыталась подняться на покрытую льдом гору, но не сдалась.

Об этом идет речь в репортаже телеканала “Украина 24”.

Вчера в Сети распространилось видео с Андреевского спуска, который соединяет Подол со Старым Киевом. Из-за неблагоприятных погодных условий покрытый брусчаткой крутой Андреевский спуск, как и другие улицы Киева, покрылся ледяной коркой. Подняться стало почти невозможно, многие в попытках сделать это набивали синяки, что фиксировали камеры видеонаблюдения.

Особое внимание привлекла школьница с рюкзаком, которая совершила несколько десятков попыток подняться. Она все время падала, но вставала и пробовала еще раз.

Журналисты “Украина 24” нашли героиню ролика. Эту целеустремленную школьницу зовут Мария. В тот вечер она направлялась из Дома детского творчества к брату. Однако ее брат не мог к ней спуститься, а она — подняться к нему.

Девочка рассказала, что в целом упала на спуске 40 раз, однако серьезных повреждений не получила.

“Колено немного [ударила]”, — говорит она.

Добраться до пункта назначения у девочки все же получилось. За ней пришел брат и они пошли вместе.

Инна Моисеенко, мать девочки, рассказывает, что несмотря на то, что ребенок не ушибся, смотреть видео без слез она не могла.