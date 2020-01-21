Рок-звезда Оззи Осборн подтвердил слухи о том, что он серьезно болен. У певца диагностировали болезнь Паркинсона.

Об этом шла речь в американском телешоу “Доброе утро, Америка” с участием Осборна.

По словам 71-летнего музыканта, диагноз был поставлен ему после инцидента, который имел место в 2019 году. Тогда Осборн упал в ванной комнате, получив серьезные травмы.

“Это было ужасно сложно для всех нас. Мне пришлось сделать операцию на моей шее, которая сломала мне все нервы. Я узнал, что у меня легкая форма…” — сказал Осборн.

“Это Паркинс II, который является формой Паркинсона. Существует так много разных типов болезни Паркинсона. Это не смертный приговор, но он влияет на определенные нервы в вашем теле. У тебя хороший день, хороший день, потом действительно плохой день”, — продолжила его супруга Шерон.

Музыкант в течение года пытался скрывать болезнь и это было мучительно для него.

“Спрятать что-то сложно — ты никогда не чувствуешь себя так, как должен, испытываешь чувство вины. Я не разбираюсь в секретах. Я не могу больше ходить с этим. Как будто у меня заканчиваются оправдания. Теперь я чувствую себя лучше, потому что смирился с тем, что у меня случай с болезнью Паркинсона”, — поделился он.

Осборн рассказал, что сейчас его самочувствие намного лучше, чем в феврале прошлого года.

“Я принимаю множество лекарств, в основном из-за этой операции. У меня онемение в руке после операции, мои ноги становятся холодными. Я не знаю, Паркинсон ли это. Это проблема, потому что они перерезали нервы, когда сделали операцию. Это странное чувство. … Исходя из опыта рабочего класса, я ненавижу разочаровывать людей. Я ненавижу не делать свою работу. Когда я вижу, как моя жена идет на работу, мои дети идут на работу — это расстраивает меня, потому что я не могу помогать своей семье. Сейчас я намного лучше, чем в прошлом феврале. Я был в шокирующем состоянии”, — отметил певец.

Отметим, в 2019 году из-за болезни Оззи Осборну пришлось перенести ряд концертов. Теперь он готов вернуться на сцену, его тур начнется в мае 2020 года.

В январе 2020 года Оззи Осборн выложил новую песню Ordinary man, которую исполнил вместе с Элтоном Джоном.

Cправка. Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Основными симптомами болезни являются неподатливость мышц, тремор и неустойчивость тела.

Заболевание вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. На сегодня у медиков нет эффективных методов лечения, однако прием специальных препаратов и оперативное лечение могут помочь уменьшить проявление симптов болезни и замедлить ее прогрессирование.