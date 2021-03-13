Пять стран ЕС пожаловались на несправедливое распределение вакцин

Лидеры пяти стран-членов Еропейского союза (ЕС) призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения справедливого распределения вакцин в блоке.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Отмечается, что лидеры Австрии, Латвии, Чехии, Словении и Болгарии настаивают на переговорах, поскольку при существующей системе к лету страны-члены окажутся в крайне неровной ситуации. Совместное письмо лидеры страны направили президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президентци Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В письме говорится, что “нынешняя система продолжит создавать и углублять большую неравномерность между странами-членами до лета, и некоторые смогут достичь коллективного иммунитета за несколько недель, тогда как другие будут отставать“.

Недавно канцлер Австрии Курц заявил, что вакцины в ЕС распределяются неравномерно. По его словам, контракты с компаниями на поставку были заключены недостаточно прозрачно.

Он отметил, что некоторые страны, например Дания и Нидерланды, получили большее количество вакцин относительно количества населения, чем Болгария или Хорватия.