Covid-19 Украина

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Пять стран ЕС пожаловались на несправедливое распределение вакцин

Лидеры пяти стран-членов Еропейского союза (ЕС) призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения справедливого распределения вакцин в блоке.

Суббота, 13 марта 2021, 15:45

Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Отмечается, что лидеры Австрии, Латвии, Чехии, Словении и Болгарии настаивают на переговорах, поскольку при существующей системе к лету страны-члены окажутся в крайне неровной ситуации. Совместное письмо лидеры страны направили президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президентци Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В письме говорится, что “нынешняя система продолжит создавать и углублять большую неравномерность между странами-членами до лета, и некоторые смогут достичь коллективного иммунитета за несколько недель, тогда как другие будут отставать“.

Недавно канцлер Австрии Курц заявил, что вакцины в ЕС распределяются неравномерно. По его словам, контракты с компаниями на поставку были заключены недостаточно прозрачно.

Он отметил, что некоторые страны, например Дания и Нидерланды, получили большее количество вакцин относительно количества населения, чем Болгария или Хорватия.

  • Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза пришли к согласию в отношении необходимости введения цифровых паспортов вакцинации.
  • Позже стало известно, что Европейский союз планирует признавать только те “паспорта вакцинации”, которые будут включать вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА).
Теги: вакцина против коронавируса, ЕС

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