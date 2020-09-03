Правоохранители начали расследование в отношении сотрудника Службы безопасности Украины. Спецслужащего подозревают в стрельбе из пистолета для отстрела резиновых пуль в 30-летнего мужчину.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Предварительно установлено, что нетрезвый старший консультант-эксперт СБУ утром 2 сентября, находясь в развлекательном заведении, несколько раз выстрелил из пистолета “ПМ-Т”. В результате инцидента 30-летний мужчина получил ранения.

Персонал заведения вызвал полицию, которая передала дело ГБР. В помещении развлекательного заведения правоохранители изъяли пистолет “ПМ-Т”, два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Фото: ГБР

Правоохранители начали расследование по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.