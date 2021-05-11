Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України по Києву.
У поліцію Києва надійшло повідомлення про ДТП за участю автомобіля Lexus на вулиці Харченка. Машина в’їхала в електроопору. На місце аварії прибули правоохоронці. Вони з’ясували, що до події причетний співробітник СТО.
За попередніми даними, працівник станції в стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль, який власник залишив для ремонту. Однак співробітник не впорався з керуванням і виїхавши на узбіччя врізався в стовп.
Фото: Нацполіція
23-річного місцевого жителя затримали в порядку ст.208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.
Співробітнику СТО загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, що у Польщі у Підкарпатському воєводстві в ДТП потрапив автобус, в якому їхало 10 українців. У результаті аварії одна людина загинула, ще четверо отримали травми.