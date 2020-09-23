Германия не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси даже после его инаугурации.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).

Сразу после президентских выборов в Беларусь 9 августа правительство Германии заявило, что, с его точки зрения, “они абсолютно не соответствовали даже минимальным требованиям, предъявляемым к демократическим выборам, они не были ни честными, ни свободными”. Поэтому правительство не признает итоги этих выборов.

По словам Штеффена Зайберта, Александр Лукашенко “и после сегодняшней церемонии не может ссылаться на демократическую легитимацию, что было бы условием для признания его легитимным президентом Беларуси”.

Словакия также не признает легитимность Лукашенко. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Иван Корчок.

“Александр Лукашенко, вступивший в должность сегодня, не имеет легитимности руководить своей страной. Он в ответе за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия выступает на стороне граждан Беларуси”, – отметил Корчок.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что президентские выборы в Беларуси не были справедливыми.

“Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Их результат незаконен. Никакая церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта”, — заявил он.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не делает его легитимным президентом Беларуси.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Лукашенко “явно лишился своего мандата”.

“Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко противоречит всем принципам демократии”, – сказал он.