#Буквы напоминают, о чем же еще говорил Джо Байден народным депутатам.

“Сейчас ставки для Украины очень высоки, а ожидания украинцев еще выше. Украина уже была в подобной ситуации. На Западе, как и здесь, мы помним Оранжевую революцию, помним Майдан. Тысячи мужчин и женщин вышли на улицы… Украинские лидеры тогда не выполнили своих обещаний, олигархи, которые не были заинтересованы в переменах, уходили, но потом возвращались снова. Украинцы не хотели с этим мириться”.

“Через несколько лет пламя революции снова загорится. Люди начали новую революцию – Революцию Достоинства. Мир был ошеломлен. На этот раз они знали, что людям не перекроют путь к желанному будущему. Люди были напуганы, но оставались на Майдане и днем, и ночью. Со времен средних веков колокола Златоверхого били в набат, призывая украинцев идти и встречать собратьев на Майдане. Люди несли лекарства, еду, а мир смотрел… Их кровь требовала второго шанса для свободы”.

Байден подчеркнул, что США, как и Украина, родились в революции.

“Чрезвычайно важно, чтобы агрессоры по всему миру поняли, что они не могут силой, танками, оружием погасить желание народов. Вы должны сами управлять своей судьбой, вы должны сами завоевать себе место на земле, чтобы создать свою идентичность, чтобы вы были гордым народом. Это ваш момент, это ваше время, пожалуйста, ради нас, ради всех не упустите это время, не упустите возможность. Постройте лучшее будущее для народа Украины!”

По словам Байдена, в ХХІ веке страны не могут себе позволять перекраивать границы силой.

“Россия нарушила эти правила и продолжает нарушать их. США никогда не признают российской аннексии Крыма. Нет оправдания таким действиям. И когда Россия продолжает перебрасывать свои войска, своих бандитов, наемников, ракеты – все это наполняет Донбасс… Сепаратисты, поддерживаемые Москвой, – ими управляет Москва. Москва! Соединенные Штаты Америки продолжат давление, пока Россия не выполнит все свои обязательства по Минским соглашениям”.

Байден подчеркнул, что российские военные должны вернуться домой, а украинская территория должна вернуться Украине.

Байден считает, что для достижения мира на оккупированном Донбассе, должны быть полность имплементированы Минские соглашения.

По его словам, Путин очень боится честных выборов на Донбассе, потому что люди захотят остаться в Украине.

“Я также хочу обратиться к народу Донбасса, альтернатива того, о чем я сказал, – это продолжать жить под сепаратистскими, бандитскими преступниками, которые отказываются от гуманитарной помощи, не допускают к себе такие организации, как “Врачи без границ”. Это не будущее, которое хотят люди, украинцы для своих детей, поэтому необходима полная имплементация Минских договоренностей. Провести действительно свободные, справедливые выборы – это то, что беспокоит Кремль больше всего. Когда состоятся свободные выборы и люди решат, а я уверен, что они решат остаться в составе Украины, решат, что они украинцы в первую очередь. Именно это пугает Россию, пугает Путина”.

Байден назвал Украину самым коррумпированным среди демократических государств.

“Я никогда не рассказываю людям из других стран, что они должны делать, но вы не сможете найти ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает. Вы не сможете найти ни одну такую страну”, – сказал он.

По его словам, олигархи или не олигархи – все должны жить по одним правилам.

“Все должны платить налоги. На судей не должно оказываться давление. В этом суть демократии. Коррупция отбирает ресурсы у народа и не допускает развития экономики”, – сказал Байден.

“Конституционные реформы, которые включают в себя реформу судебной системы и децентрализацию, цель которой – использование лучшей европейской практики, не являются отказом от демократических принципов, это не является подрывом суверенитета. Важно, чтобы были автономные, независимые регионы, которые сами решают свои проблемы, которые сами определяют свою образовательную систему”.

Байден процитировал строки стихотворения Шевченко в переводе на английский от Етель Войнич.

“Великий поет Тарас Шевченко писав… Then, in the mighty family / Of all men that are free, / May be sometimes, very softly / You will speak of me?”, — продекламировал он.