В Украине стартовал 13-й фестиваль короткометражных фильмов Wиz-Art. Просматривать фестивальные фильмы в этом году можно онлайн и бесплатно на платформе Wiz-Art Film Festival Online.

Фестиваль пройдет с 7 по 13 сентября. Всего в программе есть более двухсот фильмов, которые сформировали в тематические подборки. Далее – о самых откровенных из них.

Искусство – это политика?

Искусство вне политики. Но на самом ли деле? Эта эклектичная подборка из шести короткометражных фильмов ставит под сомнение аполитичность искусства. Режиссеры из Китая, Германии, Бразилии и Австрии исследуют эмоциональные, физические и политические отношения, которые люди строят со своим окружением.

Ссылка на подборку.

Ночные фильмы об откровенном

В подборку вошли девять фильмов, режиссеры которых пытаются выяснить, что скрывается за закрытыми дверями нашего подсознания. Иногда чтобы запустить сложный механизм возбуждения, нужен только один импульс. Для кого-то это язык тела, сексуальная игрушка или странные фантазии, которые могут перейти в настоящий экстаз. И наконец, что же скрывается в подсознательном, предпочитая выйти на свободу?

Ссылка на подборку.

Сопротивление системе

Нам говорят, ты должен бороться за свои права. А какие же они – наши права? Цивилизованное общество накладывает на них еще и массу обязанностей. Уплата налогов, соблюдение определенных правил поведения и круги бюрократического ада, которые надо пройти, чтобы получить желаемую бумажку. Что же делать – оставаться в стороне или подчиниться, реагируя на сопутствующие изменения в политике и культуре по всему миру?

Ссылка на подборку.

Оттенки любви

Программа нециничных и нетрадиционных историй любви. Это фильмы о темном взгляде на мир отношений и любви в его крайностях, сложных представлениях о хороших ребятах, здоровых отношениях и непредсказуемой романтике. В фильмах режиссеры думают, какая она – современная любовь. Что заставляет нас сказать несколько магических слов, которые мы так ждем?

Ссылка на подборку.

Святое неравенство

Западный мир может десятилетиями говорить о равенстве, однако неравенство преимущественно остается святым и вечным. Работники курортов все включено, которые на фоне счастливых отдыхающих выполняют свою мелкую работу, карлики, сироты и даже носки в национальной опере – чувствуют это как никто другой. Неравенство до сих пор остается божеством цивилизации.

Ссылка на подборку.

Фестиваль проходит при поддержке Украинского культурного фонда.