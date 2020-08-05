Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

“По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 является положительным”, – отмечается в сообщении.

В ВАКС не уточнили состояние инфицированных коллег.

В пресс-службе добавили, что с целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни посетители допускаются в здание ВАКС “исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов”.

Стоит отметить, что 30 июля появилась информация об обнаружении COVID-19 у работника Апелляционной палаты ВАКС. Тогда отмечалось, что суд может принять решение об ограничении доступа лиц, не являющихся участниками судебного процесса, на судебное заседание во время карантина.