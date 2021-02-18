Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Напомним, что 40-летний киевлянин вместе с другом заблудились во время катания на лыжах. 14 февраля удалось найти одного лыжника, а поиски второго до сих пор продолжаются.
Спасатели обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гимба и Гимба. К поискам привлекли 10 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 ГСЧС Украины, и вездеход.
По координатам, которые предоставил его товарищ, были найдены следы потерявшегося, однако из-за сильных снегопадов в горах (выпало до полметра снега) установить дальнейшее продвижение заблудившегося невозможно.
Сейчас спасатели обследуют местность на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.
Фото: ГСЧС Украины
Напомним, что в 2019 году также в районе горы Гемба заблудился киевлянин. Его через 5 дней нашли в избушке лесника.
В условиях метели на Гимби очень легко заблудиться – рельеф выводит на другой спуск, подальше от деревень. Человек думает, что спускается в правильном направлении, а на самом деле идет в другую сторону.
Гемба (Гимба) – гора в Украинских Карпатах, одна из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава. Рядом с горой расположен горнолыжный курорт Пилипец и водопад Шипит.
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