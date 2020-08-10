«П*здец»: «Слуга народа» Богуцкая прокомментировала поздравление Лукашенко от своего коллеги

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая прокомментировала поздравление Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси от своего коллеги Евгения Шевченко.

Об этом она написала в комментариях к его сообщению.

Отметим, ранее Шевченко поздравил Лукашенко с победой и поблагодарил за “душевное отношение к Украине”.

“Александр Григорьевич, поздравляю вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Благодарю Вас за душевное отношение к Украине!” – написал он.

Это сообщение Богуцкая прокомментировала так:

“П*здец, Женя”.

“Сочувствую”, – ответил ей Шевченко.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.