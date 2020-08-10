«П*здец»: «Слуга народа» Богуцкая прокомментировала поздравление Лукашенко от своего коллеги

Об этом она написала в комментариях к его сообщению.
Отметим, ранее Шевченко поздравил Лукашенко с победой и поблагодарил за “душевное отношение к Украине”.
“Александр Григорьевич, поздравляю вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Благодарю Вас за душевное отношение к Украине!” – написал он.
Это сообщение Богуцкая прокомментировала так:
“П*здец, Женя”.
“Сочувствую”, – ответил ей Шевченко.
Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.
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