Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он уточнил, что пациенты также будут проходить самоизоляцию ” в течение 2-3 дней после тестирования”.
“Проведение плановых операций возможно только с четким соблюдением карантинных и санитарных правил, чтобы не было занесения и распространения внутрибольничной инфекции. Поэтому все без исключения пациенты, которые будут проходить госпитализацию в связи с плановой операцией, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут иметь самоизоляцию в течение 2-3 дней после тестирования. А потом уже будут госпитализированы в больницы для проведения операций”, – подчеркнул Степанов.
Министр заверил, что вся эта процедура будет проводиться бесплатно.
(На видео – с 16:54)
О том, что в Украине в условиях карантина разрешат проводить плановые операции, было объявлено 4 мая.
Согласно постановлению Кабинета Министров, разрешено:
• оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
• оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
• оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
• оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
• проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни;
• оказание медицинской помощи на территории областей, города Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет менее 50 %.
- В Украине по состоянию на утро 6 мая зафиксировано 13 тысяч 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 487 новых случаев.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).