В Украине все пациенты перед плановыми операциями будут проходить ПЦР-тестирование на наличие в организме коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что пациенты также будут проходить самоизоляцию ” в течение 2-3 дней после тестирования”.

“Проведение плановых операций возможно только с четким соблюдением карантинных и санитарных правил, чтобы не было занесения и распространения внутрибольничной инфекции. Поэтому все без исключения пациенты, которые будут проходить госпитализацию в связи с плановой операцией, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут иметь самоизоляцию в течение 2-3 дней после тестирования. А потом уже будут госпитализированы в больницы для проведения операций”, – подчеркнул Степанов.

Министр заверил, что вся эта процедура будет проводиться бесплатно.

(На видео – с 16:54)

О том, что в Украине в условиях карантина разрешат проводить плановые операции, было объявлено 4 мая.

Согласно постановлению Кабинета Министров, разрешено:

• оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

• оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

• оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

• оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

• проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни;

• оказание медицинской помощи на территории областей, города Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет менее 50 %.