Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“В среднем течение болезни и средние цифры относительно длительности болезни одинаковые по всей стране. То есть, заболевание средней тяжести или тяжелое течение болезни может длится дольше. А бессимптомно человек может болеть меньший срок. В то же время решение, что человек выздоровел, принимает непосредственно врач, в том числе обязательно на основе исследования методом ПЦР… В среднем у нас около трех недель в стране длится болезнь. Но иногда фиксируется срок и 30, и 39 дней – в зависимости от тяжести болезни”, – подчеркнул Степанов.

В связи с этим глава МОЗ призвал соблюдать карантинные ограничения. Он уточнил, что полная отмена карантинных мер будет возможна только когда практически не будут фиксироваться новые случаи.

“Я четко понимаю, что это (отмена всех карантинных ограничений, – ред.) произойдет, когда мы практически прекратим фиксировать случаи коронавирусной болезни. Тогда мы сможем не пользоваться масками, не соблюдать другие советы и рекомендации. Сейчас цифры говорят об обратном: что из-за нашего легкомысленного отношения к этим простым советам, рекомендациям и правилам мы наблюдаем значительное увеличение заболеваемости. Я надеюсь, что мы не пойдем по итальянскому или испанскому сценарию, когда нам необходимо будет вводить очень жесткие ограничения. Такие жесткие ограничения возможны только при значительном осложнении ситуации, когда медицинская система не сможет справиться с количеством больных”, – объяснил Степанов.

(На видео – с 2:40)