Пациенты с легким течением коронавирусной болезни могут не знать о своем диагнозе и думать, что у них простуда, поскольку симптомы заболеваний крайне схожи.

Об этом идет речь в статье #Букв “Воспаление легких — это и был коронавирус: стоит ли ставить себе диагноз постфактум”.

В соцсетях часто пишут, что COVID-19 отличить от других болезней не так сложно: при нем наблюдается сухой кашель, высокая температура, становится трудно дышать, а насморка нет.

Но врачи говорят: те же симптомы есть и при других заболеваниях. Этот вирус все же малоизвестный, поэтому симптомы могут случиться любые. Бывает, что кто-то переболел якобы простудой, даже не думал сдавать анализы, а у него в это время был COVID-19. А бывает и наоборот — быстрый ход болезни и сильная пневмония.

“Подозрений на коронавирус на самом деле очень много. Сейчас к семейным врачам в 80% обращаются по поводу ОРВИ. Это очень похоже на коронавирус. У всех преимущественно одинаковые симптомы, но в основном это легкая форма болезни. По моим наблюдениям, из 10 человек 1-2 нуждаются в госпитализации”, — отметила семейный врач Марианна Когут.

У некоторых пациентов с затяжной ОРВИ медики подозревают заражение COVID-19, однако не имеют оснований для того, чтобы провести тест.

“У меня сейчас много людей с затяжной ОРВИ, невысокой температурой, но которая держится в течение 10-15 дней. Есть и минимальные другие симптомы, но изменений в анализах и вирусных изменений нет. Тестировать их пока не могу, состояние легкое, но подозреваю, что может быть коронавирусная инфекция”, — поделилась врач Дарья Дмитриевская.

Ранее сообщалось, что медики предполагают, что заболевших коронавирусом COVID-19 в Киеве может быть “значительно больше”, чем известно на сегодняшний день.