Пациенты с коронавирусом COVID-19 не заразны для окружающих спустя 11 дней с момента заболевания.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное экспертами по инфекционным заболеваниям из Сингапура.

Исследование провели Сингапурский национальный центр инфекционных заболеваний и Медицинская академия Сингапура.

Согласно оценкам исследователей, анализы идущих на поправку больных могут показывать наличие COVID-19, однако он уже не опасен для других людей. Ученые подчеркивают, что если тест на коронавирус в таких случаях положительный, то это не указывает “на заразность или жизнеспособность вируса”.

Это объясняется тем, что тест находит лишь части генома коронавируса, которые могут уже быть нежизнеспособными.

“Вирус не может быть выделен или культивирован после 11-го дня болезни. Эти данные подкрепляются эпидемиологическими данными и показывают, что, хотя обнаружение вирусной РНК может сохраняться у некоторых пациентов, это может быть нежизнеспособный вирус, и такие пациенты не являются заразными”, – говорится в результатах исследования.

Вывод ученых основан на исследовании в группе из 73 пациентов.

Как пишет Bloomberg, новые результаты позволяют пересмотреть критерии выписки пациентов с COVID-19 в Сингапуре. В настоящее время пациент может быть выписан только после проведения двух негативных тестов на коронавирус.

Новые данные по поводу заразности больных теперь должно оценить Министерство охраны здоровья Сингапура, информирует издание Straits Times.

“Министерство здравоохранения внимательно изучит данные и оценит, как мы можем включить их в наш план клинического ведения пациентов”, – заявили в ведомстве.

Если министерство примет к сведению указанное исследование и начнет на него ориентироваться, более 80% пациентов смогут вернуться домой после 11 дней болезни. Остальным может понадобиться более длительное лечение в больницах из-за тяжести протекания заболевания (но и они могут считаться незаразными и не будут нуждаться в изоляции).

“С научной точки зрения я уверен, что мы получили достаточную доказательную базу того, что человек перестает быть заразным через 11 дней после заболевания”, – заявил в комментарии изданию Straits Times исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний Лео Йи Син.

По его словам, исключением могут быть пациенты с ослабленной иммунной системой (больные раком, которые проходят химиотерапию, или же пациенты, принимающие определенные иммунные препараты после трансплантации органов). У них вирус может оставаться жизнеспособным в течение более длительного периода.

В данный момент более 13,8 тыс., или около 45 % от общего числа пациентов с коронавирусом в Сингапуре, были выписаны из больниц.