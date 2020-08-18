Об этом сообщили в больнице скорой помощи.

“Вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер … Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточный сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее , чтобы Андрей восстановился после операции “, – говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что длительное время состояние пациента было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но потом показатели стремительно ухудшились, в сосудах образовались тромбы и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта.

“Трансплантация поджелудочной железы – это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея “.

При этом врачи сообщили, что за последние девять месяцев их командой с помощью коллег из Института сердца и Германии сначала в Ковеле, а уже во Львове, успешно трансплантированы 11 почек, а также четыре сердца.