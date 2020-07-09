Падение денежных переводов в Украину ускорилось

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Уточняется, что объем переводов из-за границы в Украину за май месяц 2020 года составил 805 миллионов долларов, что на 20,7% меньше, чем было в мае 2019 года.
В свою очередь с начала 2020 года объемы переводов сократились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда составили 4640 миллионов долларов.
В НБУ учитывали не только официальные, но и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В частности, на протяжении мая 2020 года 226 миллионов долларов было переведено в Украину из-за границы через неформальные каналы.
- Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Перед голосованием Яков Смолий выступил перед нардепами и заявил о политическом давлении на Национальный банк для принятия экономически необоснованных решения, которые могли нанести ущерб экономике страны. В частности, печатать деньги и изменить курс гривны.
- 1 июня Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.