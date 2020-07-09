Covid-19 Украина

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Падение денежных переводов в Украину ускорилось

В Национальном банке Украины заявили, что объем частных переводов в Украину из-за границы в мае 2020 года уменьшился.

Четверг, 9 июля 2020, 18:25

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Уточняется, что объем переводов из-за границы в Украину за май месяц 2020 года составил 805 миллионов долларов, что на 20,7% меньше, чем было в мае 2019 года.

В свою очередь с начала 2020 года объемы переводов сократились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда составили 4640 миллионов долларов.

В НБУ учитывали не только официальные, но и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В частности, на протяжении мая 2020 года 226 миллионов долларов было переведено в Украину из-за границы через неформальные каналы.

Теги: , деньги

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