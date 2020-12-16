Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возмущен падением трех электроопор на Шулявском мосту, который открыли всего год назад.

Об этом он заявил во время брифинга 16 декабря.

Мэр отметил, что генеральный подрядчик дал гарантию на мост сроком в 50 лет. Именно поэтому установление новых электроопор будет осуществлено за счет компании, которая занималась строительством моста.

“Специалисты обследовали все опоры освещения. Те, которые вызвали сомнения в надежности укрепления, – демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением опорной конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет!”, – заявил Кличко.

Мэр Киева обратился в правоохранительные органы. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье “Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений”. “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений”, как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.