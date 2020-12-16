Об этом он заявил во время брифинга 16 декабря.
Мэр отметил, что генеральный подрядчик дал гарантию на мост сроком в 50 лет. Именно поэтому установление новых электроопор будет осуществлено за счет компании, которая занималась строительством моста.
“Специалисты обследовали все опоры освещения. Те, которые вызвали сомнения в надежности укрепления, – демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением опорной конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет!”, – заявил Кличко.
Мэр Киева обратился в правоохранительные органы. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье “Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений”. “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений”, как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.
- Вчера в Киеве на Шулявском мосту упали три столпа линии электроопоры. В результате инцидента движение перекрыли и образовались пробки. Было повреждено 9 автомобилей.