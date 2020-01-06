Пакистан не намерен участвовать в конфликте между Соединенными штатами Америки и Ираном.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

По словам министра, Пакистан настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта и продолжит усилия в направлении обеспечения безопасность в регионе.

“Пакистан очень четко заявляет о своей позиции: мы выступаем за мир, стабильность и безопасность в регионе. Я повторил это всем заинтересованным сторонам в моих недавних беседах. Необходима активная дипломатия для снижения напряженности. Нужно избегать насилия. Мы продолжим усилия”, — написал он.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.