Верховная Рада Украины поддержала сегодня в первом чтении законопроект, которым предлагается отказаться от монетизации "пакета малыша" и оставить его в натуральном виде.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3006а проголосовали 316 народных депутатов.

Авторы документа в пояснительной записке подчеркивают, что до сих пор государство осуществляло публичные закупки без законодательного закрепления указанной помощи при рождении ребенка. Законопроект № 3006а предполагает совершенствование правовой и организационной составляющей предоставления единовременной натуральной помощи “пакет малыша”.

Отмечается, что ориентировочная стоимость такого “пакета” составляет 5000 грн. При рождаемости 350 тысяч младенцев общая стоимость “пакета малыша” составляет 1 млрд 750 млн грн в год.

Как объяснила на своей странице в Facebook один из авторов законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук, в документе прописано, что “бэби-бокс” можно будет получить в натуральной форме. В этом боксе, как и раньше, будут предметы первой необходимости для новорожденного и его матери, материалы для раннего развития ребенка и учебные полезные материалы для родителей (например, о вакцинации и грудном вскармливании). Не менее 80% содержания “пакета малыша” будет украинского производства (в частности, это касается текстильных изделий).

“Ко второму чтению планируем доработать проект и со временем через “Дию” дать возможность родителям выбирать между получением “пакета” в роддоме или оформлением карточки с его монетизацией”, – уточнила нардеп.

Кравчук напомнила, что, согласно данным ЮНИСЕФ, при самостоятельной покупке содержания “пакета малыша” в магазинах (монетизации, предложенной Кабинетом Министров), родители могут потратить примерно на 50-200% больше полученной материальной помощи.

Кроме того, чтобы получить денежную компенсацию вместо “пакета малыша”, родители должны потратить немало времени и сил, собирая все необходимые справки.

Временно, с 1 октября по 31 декабря 2020 года, закупка одноразовой натуральной помощи “пакет малыша” будет осуществляться через Управление Организации Объединенных Наций.

После закупки “пакеты” будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

С 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) будет осуществляться в соответствии с законом “О публичных закупках”.