Об этом сообщает BBC.
Известно, что за принятие законопроекта проголосовал 521 депутат. В то же время против принятия соглашения выступили 73 депутата.
После принятия Палатой общин, документ должен пройти процедуру третьего чтения. Однако эта процедура фактически станет формальной, ведь Консервативная партия и Лейбористская партия уже заявили о том, что поддержат соглашение.
31 декабря законопроект передадут на одобрение членов верхней Палаты лордов.
Соглашение о торговых отношениях Великобритании и ЕС вступают в силу 1 января 2021 года.
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