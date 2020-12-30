Об этом сообщает BBC.

Известно, что за принятие законопроекта проголосовал 521 депутат. В то же время против принятия соглашения выступили 73 депутата.

После принятия Палатой общин, документ должен пройти процедуру третьего чтения. Однако эта процедура фактически станет формальной, ведь Консервативная партия и Лейбористская партия уже заявили о том, что поддержат соглашение.

31 декабря законопроект передадут на одобрение членов верхней Палаты лордов.

Соглашение о торговых отношениях Великобритании и ЕС вступают в силу 1 января 2021 года.