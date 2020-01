Об этом сообщил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли на своей странице в Twitter.

“Сегодня парламент завершил последние этапы рассмотрения законопроекта о Brexit как в палате общин, так и в палате лордов, и теперь он направляется королеве для получения королевского согласия. Мы обещали, что Brexit будет осуществлен, и мы находимся на пути к выходу (из ЕС – ред.) 31 января”, – заявил Баркли.

Today Parliament has completed the final stages of its consideration of the Brexit Bill in both the House of Commons and the House of Lords and it now goes to the Queen to receive Royal Assent. We promised to #GetBrexitDone and we are on track to leave on 31st January. pic.twitter.com/RYFvod2FpF

— Steve Barclay (@SteveBarclay) January 22, 2020