Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

До начала процедуры голосования конгрессмены на протяжении шести часов обсуждали дело об импичменте.

Обвинения по первой статье, злоупотребление властью, поддержали 230 голосами из 216 необходимых Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

Обвинения по второй статье, препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте, поддержал 229 голосами из 216 необходимых. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Следующий шаг – документы направят для голосования в Сенат. Чтобы Трамп досрочно покинул пост президента, две трети сенаторов должны проголосовать за соответствующее решение. Голосование в Сенате состоится, вероятнее всего, в начале января.

Против обеих статей обвинения проголосовали только два демокарта: Коллин Петерсон из Миннесоты и Джефф Ван Дрю из Нью-Джерс. Третий член Палаты представителей Джаред Голден из штата Мэн проголосовал за одну статью об импичменте. Независимый член палаты представителей от республиканцев Джастин Амаш из Мичигана проголосовал за импичмент Трампа по обоим пунктам. Член палаты представителей Тулси Габбард из Гавайев, который баллотируется на пост президента от демократов, проголосовал за обе статьи.

В США законодательной власти разрешено выдвигать официальные обвинения государственному служащему за возможно совершенные преступления.

В статье 2-й разделе 4 Конституции США говорится, что “президент, вице-президент и все государственные служащие Соединенных Штатов Америки должны быть отстранены от должности в порядке импичмента и осуждены за измену, взяточничество или другие серьезные преступления и проступки”. Палата представителей имеет исключительное право импичмента, а Сенат обладает исключительным правом расследования в порядке импичмента. Снятие с должности по результатам процедуры импичмента осуществляется автоматически на основании признания вины в Сенате.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.