Во вторник, 14 января, Палата представителей Конгресса США предоставила новые доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа, содержащие рукописные заметки, электронные письма, документы и зашифрованные сообщения.

Об этом сообщает Politico

Новые доказательства показывают связь, которая существовала между президентским адвокатом Рудольфом Джулиани и его партнером Левом Парнасом. Сегодня, 15 января, Палата представителей планирует проголосовать о передаче этих материалов для судебного разбирательства в деле об импичменте.

“Несмотря на беспрецедентные препятствия со стороны президента, комитет продолжает получать и анализировать потенциально значимые доказательства и делать дополнительные передачи”, – написал во вторник председатель комитета по разведке Адам Шифф главе судебного комитета Джерольду Надлеру.

К примеру, в сообщении, которое получили из мобильного телефона Парнаса, Джулиани попросил его организовать получасовую встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом, адвокат Трампа дал ясно понять, что действию по согласию с Трампом.

“Как личный советник президента Трампа и с его ведома и согласия я прошу о встрече с вами в предстоящий понедельник, 13 мая или во вторник, 14 мая”, – писал Джулиани.

Еще один документ – рукописная заметка Парнаса, в которой сказано: “Пусть Зеленский объявит, что дело Байдена будет расследовано”.

Также в переписке Джулиани и Парнаса фигурировало имя экс-посла США в Украине Мари Йованович.

По словам Шиффа, новые данные показывают, что Парнас “широко общался по телефону и через приложения для обмена сообщениями” с Джулиани и высокопоставленными украинскими чиновниками.

“Эти сообщения, часто на русском языке, демонстрируют, что Парнас служил прямым каналом между агентом президента Трампа Джулиани и людьми, близкими к президенту Владимиру Зеленскому”, – написал Шифф.

Белый дом и Джулиани не ответили на запросы о комментариях.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.