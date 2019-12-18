В среду, 18 декабря, Палата представителей Конгресса США намерена проголосовать за статьи обвинения в деле об импичменте американского лидера Дональда Трампа.

Трансляцию заседания ведет телеканал ABC News.

Во время сегодняшнего заседания Палата представителей Конгресса США намерена проголосовать за статьи обвинения по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Заседание началось в 9:00 утра по восточному времени (16:00 по киевскому времени).

Демократы и республиканцы должны согласовать порядок обсуждения статей импичмента. Позже стартуют сами дебаты между представителями партий. Шесть часов рабочего времени будут разделены между ними поровну. Возглавлять дебаты будут лидеры Палаты судей.

С 19 до 20 часов планируется серия голосований уже непосредственно за статьи обвинения по делу об импичменте.

В случае, если статьи будут приняты, Палате представителей будет необходимо принять резолюцию, которая утвердит менеджеров в деле об импичменте. Они будут координировать передачу утвержденных статей обвинения Сенату для итогового голосования. Ожидается, что резолюция может быть принята уже сегодня, 18 декабря.