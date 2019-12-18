Трансляцию заседания ведет телеканал ABC News.
Во время сегодняшнего заседания Палата представителей Конгресса США намерена проголосовать за статьи обвинения по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Заседание началось в 9:00 утра по восточному времени (16:00 по киевскому времени).
Демократы и республиканцы должны согласовать порядок обсуждения статей импичмента. Позже стартуют сами дебаты между представителями партий. Шесть часов рабочего времени будут разделены между ними поровну. Возглавлять дебаты будут лидеры Палаты судей.
С 19 до 20 часов планируется серия голосований уже непосредственно за статьи обвинения по делу об импичменте.
В случае, если статьи будут приняты, Палате представителей будет необходимо принять резолюцию, которая утвердит менеджеров в деле об импичменте. Они будут координировать передачу утвержденных статей обвинения Сенату для итогового голосования. Ожидается, что резолюция может быть принята уже сегодня, 18 декабря.
- Напомним, 9 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа. Он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал в соцсетях на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, назвав происходящее “смешным” и “охотой на ведьм”.