Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Соответствующее решение поддержали 228 членов Палаты, 193 выступили “против”.

Сообщается, что команда обвинителей сегодня должны передать материалы дела в Сенат.

“Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе”, – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Это решение Палаты вводит в действие следующий этап импичмента — рассмотрение в Сенате, где большинство уже имеют однопартийцы Трампа — республиканцы. Им, во-первых, определяются так называемые “руководители импичмента” (impeachment managers) — то есть представители нижней палаты парламента США в Сенате, которые будут представлять обвинения против американского президента; и во-вторых, определяется, что статьи импичмента будут передавать в Сенат, чтобы там началось его рассмотрение.

Следует отметить, что принятие резолюции не означает, что статьи импичмента передадут в Сенат немедленно. Впрочем демократы, которые и инициировали эту процедуру, уже заявляли, что хотят это сделать сразу.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.