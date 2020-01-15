Об этом сообщает телеканал CNN.
Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.
Соответствующее решение поддержали 228 членов Палаты, 193 выступили “против”.
Сообщается, что команда обвинителей сегодня должны передать материалы дела в Сенат.
“Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе”, – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Это решение Палаты вводит в действие следующий этап импичмента — рассмотрение в Сенате, где большинство уже имеют однопартийцы Трампа — республиканцы. Им, во-первых, определяются так называемые “руководители импичмента” (impeachment managers) — то есть представители нижней палаты парламента США в Сенате, которые будут представлять обвинения против американского президента; и во-вторых, определяется, что статьи импичмента будут передавать в Сенат, чтобы там началось его рассмотрение.
Следует отметить, что принятие резолюции не означает, что статьи импичмента передадут в Сенат немедленно. Впрочем демократы, которые и инициировали эту процедуру, уже заявляли, что хотят это сделать сразу.
Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
- 9 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа. Он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал в соцсетях на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, назвав происходящее “смешным” и “охотой на ведьм”.