Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Голосование в Палате представителей (нижней палате американского Конгресса) состоялось в понедельник, 28 декабря.

Члены Палаты (большинство в которой удерживают демократы) проголосовали за отмену вето 322 голосами против 87. Количество голосов “за” значительно превысило две трети, необходимые для преодоления президентского вето, сообщает агентство Associated Press.

Сенат США, где большинство составляют республиканцы, попробует преодолеть вето Трампа на этой неделе (для этого также потребуется две трети голосов).

Первоначально закон об оборонном бюджете был одобрен и Палатой представителей, и Сенатом. Как отмечает CNN, голосование заставило законодателей-республиканцев сделать выбор между лояльностью к президенту и законодательством, определяющим оборонную политику страны.

Но впоследствии Дональд Трамп наложил вето на закон о военном бюджете США на 2021 год. Это было вызвано его недовольством из-за отсутствия в бюджете положения об ответственности социальных сетей за публикации пользователей, а также из-за переименования военных баз и монументов, названных в честь военных-конфедератов.

Общий объем оборонного бюджета превышает 740 млрд долларов. Эти деньги, среди прочего, должны быть направлены на повышение заработной платы американским солдатам и модернизацию оборудования.

Документ также предусматривает выделение Украине 250 млн долларов США военной помощи в 2021 году (по программе “Инициатива помощи Украине в сфере безопасности”). Из них 75 млн долларов планируется направить на приобретение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) летальных видов вооружения (что на 25 млн долларов больше, чем в 2020 году).

Кроме того, документ предусматривает ужесточение санкций против строительства российского газопровода “Северный поток-2” (в частности, расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США).