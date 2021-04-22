Члени Палати представників США вдруге за рік проголосували за визнання округу Колумбія 51-м американським штатом. Ініціативу скерували на розгляд до Сенату.

Про це повідомляє американське видання NBC.

Ініціативу підтримали 216 законодавців, однак 208 проголосували проти.

У Вашингтоні (округ Колумбія) більшість населення підтримує демократів.

Якщо Колумбія стане штатом, громадяни оберуть двох сенаторів (ймовірно, представників Демократичної партії). Наразі в Сенаті однакова кількість демократів та республіканців. Тож аналітики вважають, що представники Республіканської партії не дадуть хід ініціативі в Сенаті.

До слова, в США не утворювалися нові штати з 1959 року. Тоді штатами оголосили Аляску та Гаваї.

На думку представників Демократичної партії, визнання Вашингтону “виправить багатовікову несправедливість”. Вони стверджують, що 700 тисяч мешканців штату сплачують федеральні податки, беруть участь у засіданнях присяжних, але при цьому не мають права голосу в Сенаті та Палаті представників.

“Це реалізація принципу податки без представництва”, – написала конгресвумен Джен Шаковскі.

51-й американський штат можуть назвати “Вашингтон, Спільнота Дугласа”. Це назва на честь першого президента США Джорджа Вашингтона та відомого противника рабства Фредеріка Дугласа.

Як відомо, США мають федеративну форму устрою, адміністративно діляться на 50 штатів і федеральний округ Колумбія.

Право голосу громадян в окрузі Колумбія відрізняється від прав громадян у 50 штатах США. Конституція країни надає кожному штату право голосу в обох палатах Конгресу США. У статусі федеральної столиці округ Колумбія вважається особливим федеральним округом США, а не штатом, тож не має представництва в Конгресі.

У Палаті представників округ представлений делегатом, який може голосувати лише з процедурних питань, а також у комітетах Конгресу. Жителі округу Колумбія не мають представництва в Сенаті.

Варто відзначити, що на статус 51-го штату США претендувало і Пуерто-Рико (залежна від США територія зі статусом “неінкорпорованої організованою території” – перебуває під управлінням США, але не є їх неодмінною частиною). З цього питання вже кілька разів проводилися референдуми серед пуерториканців.