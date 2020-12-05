Палата представителей США одобрила запрет на частное владение львами и тиграми

Об этом пишет СNN.
Депутат-демократ Майк Куигли из Иллинойса, главный автор законопроекта, сказал, что принятие закона продвигает “ближе к обеспечению гуманного обращения с этими животными и защите населения от опасных больших кошек”.
“Большие кошки – дикие животные, которым просто не место в частных домах, на задних дворах или в плохих придорожных зоопарках”, – добавил он.
Ранее Министерство юстиции США подало иск относительно жестокого обращения с животными к дрессировщику Джеффу Лоу, который снимался в сериале Netflix “Король тигров”.
Куигли отметил, что “Король тигров” показал миру, насколько эксплуататорской, опасной и бесчеловечной является эта крошечная так называемая индустрия”.
Депутат-демократ Эд Кейс с Гавайев, член комитета палаты представителей по природным ресурсам, заявил, что закон остановит жестокое обращение с животными.
Куигли также добавил, что “слишком часто правоохранительные органы и лица, оказывающие первую помощь, оказываются в опасности от этих животных”.
- В Северодонецке Луганской области приговорили к 2 годам ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока мужчину за жестокое обращение с животным.