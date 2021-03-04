Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В полиции Капитолия порекомендовали политикам на время прервать общее заседание и перейти для работы в комитеты. Сегодня планировалось обсуждать законопроект по стимулированию экономики в связи с пандемией коронавируса, предложенный президентом Джо Байденом. Возможно, сенаторы соберутся для работы в 12:00 по местному времени.

После ситуации с “штурмом Капитолия” 6 января, правоохранители отнесли к возможной угрозе проявления “внутреннего терроризма” со всей серьезностью. Помимо участников QAnon, в штурме могут быть задействованы активисты из группы Three Percenters, которую считают экстремистской.

“Наш департамент работает с местными и федеральными партнерами и партнерами на уровне штатов, чтобы остановить какие-либо угрозы Капитолию. Мы воспринимаем эти данные со всей серьезностью. Из-за деликатного характера этой информации, в данный момент мы не можем предоставить дополнительные подробности”, – заявили в полиции Капитолия по этому поводу.

По состоянию на утро 4 марта, здание Капитолия окружено временным заграждением с колючей проволокой. По периметру его охраняют порядка 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.