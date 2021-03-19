Члены Палаты представителей США утвердили два важных иммиграционных законопроекта, которые станут основой политики администрации Джо Байдена в этой сфере. Они позволят получить американское гражданство миллионам иммигрантов, которые приехали в страну нелегально.

Об этом сказано на сайте Белого дома.

Более лояльное законодательство и право получить гражданство коснется всех иммигрантов, которые приехали в страну незаконно, а также тех – кто попали на территорию США, будучи ребенком.

Два законопроекта несколько уже, чем масштабный иммиграционный пакет, предложенный администрацией Байдена в феврале. Чтобы стать законами, за эти инициативы должны проголосовать не менее 10 республиканцев в Сенате.

Палата представителей утвердила два законопроекта – “Закон об американской мечте и обещании” и “Закон о модернизации рабочей силы в фермерских домохозяйствах”.

“Закон об американской мечте и обещании” предоставит законный статус и возможность получения гражданства для 2,5 миллионам нелегальных мигрантов, которые уже находятся на территории США. Многие из них приехали в США еще в детстве, но так и не получили законный статус. Закон был принят 228 голосами “за”. “197” голосовали против. Инициативу поддержали девять представителей Республиканской партии.

Второй, “Закон о модернизации рабочей силы в фермерских домохозяйствах”, предусматривает, что законный статус резидента США смогут получить нелегальные мигранты, которые какое-то время работали в секторе сельского хозяйства. Для начала им могут предоставить статус “сертифицированного сельскохозяйственного работника” сроком на 5,5 лет при условии, что они работали в этом секторе хотя бы 6 месяцев на протяжение последних двух лет пребывания в стране. По истечению этого времени иммигрант с таким статусом может его продлить или подать заявку на получение статуса резидента, получив грин-карту. “За” него проголосовали 247 членов Палаты представителей. 174 голосовали “против”. В целом, 30 республиканцев поддержали проект, а один демократ выступил против.

Белый дом официально поддержал оба законопроекта, призвав законодателей продвигать Закон о гражданстве.

Байден сказал, что за счет иммигрантов США “обогащались” и “укреплялись”. Он отметил, что многие иммигранты усердно работали на протяжение пандемии, несмотря на то, что США – не их родная страна.

“Закон об американской мечте и обещании – это важный первый шаг в реформировании нашей иммиграционной системы. Он предоставит столь необходимую помощь обладателям временного статуса и мечтателям, молодым людям, которые приехали сюда в детстве и не знают никакой другой страны. Я поддерживаю этот законопроект и благодарю Палату представителей за принятие этого важного закона”, – заявил Байден.