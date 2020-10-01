Об этом стало известно в прямом эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1 + 1”.
Глава политической партии “За будущее” Игорь Палица в прямом эфире “Право на власть” признался, что заболел COVID-19 и соблюдает правила самоизоляции, симптомов нет.
“Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался, – рассказал Игорь Палица. – Симптомов нет – просто были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Я начал профилактическое лечение. сам себе колю уколы – то, что прописал врач. Я изолированный полностью (от родных – ред.). Никого нет. Сам себе готовлю есть, сам убираю, мою посуду, делаю уколы – все делаю сам”.
Нардеп Юлия Тимошенко, которая сама переболела COVID-19, сообщила об инфицировании Нестора Шуфрича. Тот подтвердил эту информацию.
“Я завтра получу результат. У меня, к сожалению, во вторник был один положительный тест, потом три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные – посмотрим, чем это закончится”, – сказал Шуфрич.
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