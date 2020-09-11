Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”

В прямом эфире Палица обвинил “Слугу народа” в том, что при содействии действующей власти правоохранители якобы открывают уголовные производства против тех, кто хочет баллотироваться на местных выборах от его партии “За будущее”. По его информации, была команда и “бороться” лично с ним, лидером партии.

“С тем, что власть действующая запрещает идти руководителям школ, учителям, врачам к оппозиционным партиям, я почувствовал еще в 2015 году […] И то, что происходит сегодня, к сожалению, превосходит то, что было в 2015 году. Сегодня по Киевской области, кандидаты наши в мэры — дали команду неделю назад поднять уголовные дела и дать подозрения к выборам. По мне сказали две недели назад поднять все дела, которые были по Волынскому совету, включая янтарь”, — заявил он.

Палица также заявил, что на кандидатов оказывают давление, угрожая увольнением с должности. Он привел пример такой ситуации.

По его словам, в Донецкой области уволили учительницу одной из школ, которая хотела баллотироваться от “ЗМ” в районный совет. Произошло это, по его словам, “по команде губернатора”.

“Это происходит везде. Потому что люди не хотят идти от “Слуги народа”, говорят: “Мы боимся, через месяц “Слуга народа” будет хуже “Партия регионов” и отношение к ним будет хуже”. А когда они идут к нам, им звонят и говорят: “Нет-нет, не ходите”. А некоторые из “Слуги народа”, ответственные за области, даже подъезжают к известным людям и дают им трубку, они разговаривают с Офисом президента”, — заявил он.

Председателю партии и заместителю председателя фракции “Слуги народа” Александру Корниенко было предложено ответить на обвинения. Однако он ни опроверг, ни подтвердил информацию Палицы.

“Я думаю, что это какие-то такие разговоры не подтвержденные. Давайте факты будем проверять”, — сказал Корниенко.

Палица заверил, что “отвечает за каждое свое слово”.

“Выйдем, я вам дам фамилии, хто звонит. Я не буду вам сейчас говорить”, — предложил Палица.

После Корниенко пригрозил, что ответ даст информацию о том “что партия “За майбутне” делает”.

Также во время шоу Корниенко спросил Палицу, который отмечал, что на него оказывают давление, открывая производства, где именно он будет баллотироваться.