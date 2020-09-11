Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”
В прямом эфире Палица обвинил “Слугу народа” в том, что при содействии действующей власти правоохранители якобы открывают уголовные производства против тех, кто хочет баллотироваться на местных выборах от его партии “За будущее”. По его информации, была команда и “бороться” лично с ним, лидером партии.
“С тем, что власть действующая запрещает идти руководителям школ, учителям, врачам к оппозиционным партиям, я почувствовал еще в 2015 году […] И то, что происходит сегодня, к сожалению, превосходит то, что было в 2015 году. Сегодня по Киевской области, кандидаты наши в мэры — дали команду неделю назад поднять уголовные дела и дать подозрения к выборам. По мне сказали две недели назад поднять все дела, которые были по Волынскому совету, включая янтарь”, — заявил он.
Палица также заявил, что на кандидатов оказывают давление, угрожая увольнением с должности. Он привел пример такой ситуации.
По его словам, в Донецкой области уволили учительницу одной из школ, которая хотела баллотироваться от “ЗМ” в районный совет. Произошло это, по его словам, “по команде губернатора”.
“Это происходит везде. Потому что люди не хотят идти от “Слуги народа”, говорят: “Мы боимся, через месяц “Слуга народа” будет хуже “Партия регионов” и отношение к ним будет хуже”. А когда они идут к нам, им звонят и говорят: “Нет-нет, не ходите”. А некоторые из “Слуги народа”, ответственные за области, даже подъезжают к известным людям и дают им трубку, они разговаривают с Офисом президента”, — заявил он.
Председателю партии и заместителю председателя фракции “Слуги народа” Александру Корниенко было предложено ответить на обвинения. Однако он ни опроверг, ни подтвердил информацию Палицы.
“Я думаю, что это какие-то такие разговоры не подтвержденные. Давайте факты будем проверять”, — сказал Корниенко.
Палица заверил, что “отвечает за каждое свое слово”.
“Выйдем, я вам дам фамилии, хто звонит. Я не буду вам сейчас говорить”, — предложил Палица.
После Корниенко пригрозил, что ответ даст информацию о том “что партия “За майбутне” делает”.
Также во время шоу Корниенко спросил Палицу, который отмечал, что на него оказывают давление, открывая производства, где именно он будет баллотироваться.
“На место вашего премьер-министра я баллотируюсь. Уже в премьеры, потому что ваш премьер (неразборчиво)”, — заявил Палица.
- Ранее #Буквы рассказывали о предвыборных раскладах на севере страны в материале “Оплот Палицы, нерушимый Атрошенко и родственники Розенблата: кто борется за власть на севере Украины”.