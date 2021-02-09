Тизер проекта появился на ее YouTube-канале.
На видео, которое длится менее 30 секунд, Марченко приезжает в монастырь на BMW с номерами “паломница”.
По словам телеведущей, на съемки ее благословил глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.
“Эти фильмы о главном – о любви к ближнему, любви Бога ко всем нам и о том, что никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное – получить ответы”, – говорится в описании к тизеру.
Фильм должен был выходить на телеканале ZIK, который попал под санкции и был закрыт. Марченко назвала блокирование телеканала незаконным, а ее проект выйдет на другой площадке.
Как известно, крестным отцом дочери Марченко является президент РФ Владимир Путин. Телеведущая заявляет, что поддерживает с ним отношения.
Согласно обнародованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала “1 + 1”.
- В июне стало известно, что Оксана Марченко, телеведущая и жена председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука, является совладелицей телеканалов “1 + 1” и “2 + 2”.
- В сентябре сообщалось, что Виктор Медведчук через пять компаний, конечным владельцем которых является Оксана Марченко, купил недвижимость на побережье Черного моря в Болгарии на 20 млн евро.
- Оксану Марченко, жену нардепа от “Оппозиционной платформы – За життя” и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, внесли в базу сайта “Миротворец”.