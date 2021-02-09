Жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко анонсировала выход фильма "Паломница" с собой в главной роли.

Тизер проекта появился на ее YouTube-канале.

На видео, которое длится менее 30 секунд, Марченко приезжает в монастырь на BMW с номерами “паломница”.

По словам телеведущей, на съемки ее благословил глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий.

“Эти фильмы о главном – о любви к ближнему, любви Бога ко всем нам и о том, что никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное – получить ответы”, – говорится в описании к тизеру.

Фильм должен был выходить на телеканале ZIK, который попал под санкции и был закрыт. Марченко назвала блокирование телеканала незаконным, а ее проект выйдет на другой площадке.

Как известно, крестным отцом дочери Марченко является президент РФ Владимир Путин. Телеведущая заявляет, что поддерживает с ним отношения.

Согласно обнародованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала “1 + 1”.