Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.
Как отметил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, постепенное уменьшение иностранцев на границе фиксировалось уже с утра.
“Их количество рядом с нашей границей в течение дня стремительно уменьшалось. Также наблюдалось постоянное постепенное их возвращение на территорию Республики Беларусь”, – отметил он.
По данным ГПСУ, хасиды, которые планировали попасть в Украину с целью паломничества, начали прибывать к границе еще с 14 сентября. До вчерашнего дня их количество составляло более 1000 человек.
Еще одну группу иностранцев на границе с Беларусью зафиксировали напротив пункта пропуска “Дольск” на Волыни, однако после разъяснений относительно ограничения въезда они вернулись обратно.
В ГПСУ отмечают, что паломники еще до поездки знали о решении Правительства Украины относительно запрета на въезд иностранцев в нашу страну.
“В данный момент все иностранцы-паломники покинули территорию возле линии границы Украины”, – говорится в сообщении.
Как свидетельствуют фотографии ГПСУ, паломники оставили после себя кучи мусора.
- Ранее Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.
- Это решение коснулось и паломников-хасидов, которые хотели попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года. Так, 14 сентября сообщалось, что на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов.
- 16 сентября Кабинет Министров Украины на заседании поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области “Новые Яриловичи”.
- В правительстве Израиля призвали паломников-хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе, вернуться домой.