Паломники-хасиды покинули территорию на украинско-белорусской границе вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область), где они находились с начала недели в надежде попасть в Украину.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Как отметил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, постепенное уменьшение иностранцев на границе фиксировалось уже с утра.

“Их количество рядом с нашей границей в течение дня стремительно уменьшалось. Также наблюдалось постоянное постепенное их возвращение на территорию Республики Беларусь”, – отметил он.

По данным ГПСУ, хасиды, которые планировали попасть в Украину с целью паломничества, начали прибывать к границе еще с 14 сентября. До вчерашнего дня их количество составляло более 1000 человек.

Еще одну группу иностранцев на границе с Беларусью зафиксировали напротив пункта пропуска “Дольск” на Волыни, однако после разъяснений относительно ограничения въезда они вернулись обратно.

В ГПСУ отмечают, что паломники еще до поездки знали о решении Правительства Украины относительно запрета на въезд иностранцев в нашу страну.

“В данный момент все иностранцы-паломники покинули территорию возле линии границы Украины”, – говорится в сообщении.

Как свидетельствуют фотографии ГПСУ, паломники оставили после себя кучи мусора.