Власти Панамы начнет применять санкции к судам, которые ходят под панамским флагом, за посещение незаконно аннексированного Крыма.

Об этом по итогам политических консультаций сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По словам заместителя министра, в среду, 5 августа, состоялись первые за 8 лет политические консультации между Украиной и Панамой.

Во время переговоров стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество (в частности, в области судостроения, авиаперевозок и гидроэнергетики) и усилить сотрудничество в рамках международных организаций.

Также была достигнута договоренность о введении панамской властью санкций за нарушение правил захода в порты незаконно аннексированного Россией Крымского полуострова судами, которые ходят под флагом страны.

“МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом. Нарушителей ждут суровые санкции”, — заверил Енин.