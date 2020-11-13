Власти Польши уже не могут делать вид, что пандемия коронавируса в стране находится под контролем. Последние рекордные данные новых заражений свидетельствуют о том, что система здравоохранения Польши имеет существенные недостатки.

Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

С начала пандемии в Польше коронавирусом заболели 665 тысяч человек, 9499 из них умерли. 12 ноября заболело 22 683 поляка.

С ростом новых случаев заражений общество продолжает искать виновных в этой ситуации. Очевидно, что ответственными за развитие пандемии являются чиновники.

Хаотические действия

Газета сообщает, что польские министры живут в своем изолированном мире. Так, они рассказывают, об улучшении ситуации и уменьшения новых случаев, а через несколько дней выступают с заявлениями о том, что ситуация ухудшается и будет еще хуже.

Таким образом власть демонстрируют свою некомпетентность в вопросах налаживания коммуникации с обществом.

“Однажды правительство забывает добавить магазины мебели в список заведений, которым разрешено работать. Через несколько дней таки добавляет, потому что люди начинают протестовать. Закрывают все учреждения культуры, а церкви остаются открытыми”, – пишет газета.

Издание отмечает, что с ухудшением общей ситуации решения властей становятся все более хаотичными. К тому же никак не контролируется вопрос изоляции людей, контактировавших с больными коронавирусом. Нет четкого алгоритма действий для членов семей больных.

Во время пандемии коронавируса люди не перестают болеть другими болезнями. В связи с перепрофилированием некоторых больниц и загруженностью медицинских учреждений поляки не могут своевременно получить необходимое амбулаторное лечение.

Политики понимают, что система здравоохранения Польши и в начале пандемии действовала небезупречно, а сейчас может совсем остановиться.

Премьера в отставку

Все чаще поляки говорят о том, что правительство Матеуша Моравецкого не удосужилось ввести эффективные изменения для преодоления коронавирусного кризиса. Поскольку вирус продолжает распространяться в Польше, общество ищет виновного.

“Будет ли им руководитель правительства? Такой вердикт был бы логичным, потому что он взял на себя ответственность, когда дал согласие на премьерство. В начале сентября никто не ожидал стремительного возвращения эпидемии. Но ответственность должна нести вся властная коалиция. Если там ничего не изменить, то количество похорон будет расти и дальше”, – пишет польская газета.