Уровень заболеваемости COVID-19 в Бразилии достиг по численности четвертого места в мире, обогнав Испанию и Италию.

Об этом идет речь в материале немецкой медиакомпании DW.

В Бразилии отмечается четвертая по величине вспышка заболеваемости COVID-19. Общее количество случаев заболевания в стране возросло до 233 142 после того, как власти сообщили о 14 919 новых случаев, согласно данным Министерства здравоохранения Бразилии.

На сегодня от коронавируса в стране умерло 15 633 человека, причем за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 816 новых случаев смерти.

Эксперты предупреждают, что из-за недостаточного тестирования реальные цифры могут быть в 15 раз выше.

Опережают Бразилию Соединенные Штаты, Россия и Великобритания.