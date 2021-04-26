Пандемія COVID-19: Індія побудує 551 кисневу станцію

В Індії побудують понад 500 станцій з виробництва медичного кисню, який виявився в різкому дефіциті через значний сплеск кількості випадків COVID-19.

Про це повідомляє видання China Daily з посиланням на канцелярію прем’єрміністра Індії Нарендра Моді.

Брак кисню в лікарнях призводить до того, що деякі пацієнти помирають, не дочекавшись медичної допомоги.

Станції будуть діяти на базах певних державних лікарень у різних штатах. У кожній з цих лікарень будуть оснащені виробничі приміщення для вироблення кисню.

За останні 24 години в Індії зафіксували 349 691 новий випадок зараження COVID-19, загальна кількість випадків в країні досягла 16 960 172.

В країні четвертий день поспіль реєструють понад 300 тисяч випадків зараження коронавирусной інфекцією.

Нагадаємо, у п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.