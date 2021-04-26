Пандемія COVID-19: Індія побудує 551 кисневу станцію

Про це повідомляє видання China Daily з посиланням на канцелярію прем’єрміністра Індії Нарендра Моді.
Брак кисню в лікарнях призводить до того, що деякі пацієнти помирають, не дочекавшись медичної допомоги.
Станції будуть діяти на базах певних державних лікарень у різних штатах. У кожній з цих лікарень будуть оснащені виробничі приміщення для вироблення кисню.
За останні 24 години в Індії зафіксували 349 691 новий випадок зараження COVID-19, загальна кількість випадків в країні досягла 16 960 172.
В країні четвертий день поспіль реєструють понад 300 тисяч випадків зараження коронавирусной інфекцією.
Нагадаємо, у п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.
- Індія переживає серйозну другу хвилю COVID-19, і багато штатів щосили намагаються впоратися зі зростаючим числом нових захворювань.
- Щоденна кількість випадків COVID-19 в Індії зросла до рекордних 273 810 в понеділок, оскільки система охорони здоров’я не справляється з кількістю пацієнтів.
- Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
- Влада Сполучених Штатів Америки направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.