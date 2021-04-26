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Пандемія COVID-19: Індія побудує 551 кисневу станцію

В Індії побудують понад 500 станцій з виробництва медичного кисню, який виявився в різкому дефіциті через значний сплеск кількості випадків COVID-19.

Понедельник, 26 апреля 2021, 07:22

Про це повідомляє видання China Daily з посиланням на канцелярію прем’єрміністра Індії Нарендра Моді.

Брак кисню в лікарнях призводить до того, що деякі пацієнти помирають, не дочекавшись медичної допомоги.

Станції будуть діяти на базах певних державних лікарень у різних штатах. У кожній з цих лікарень будуть оснащені виробничі приміщення для вироблення кисню.

За останні 24 години в Індії зафіксували 349 691 новий випадок зараження COVID-19, загальна кількість випадків в країні досягла 16 960 172.

В країні четвертий день поспіль реєструють понад 300 тисяч випадків зараження коронавирусной інфекцією.

PTI

Нагадаємо, у п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.

  • Індія переживає серйозну другу хвилю COVID-19, і багато штатів щосили намагаються впоратися зі зростаючим числом нових захворювань.
  • Щоденна кількість випадків COVID-19 в Індії зросла до рекордних 273 810 в понеділок, оскільки система охорони здоров’я не справляється з кількістю пацієнтів.
  • Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
  • 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
  • Влада Сполучених Штатів Америки направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.
Теги: COVID-19, Індія, Коронавирус

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