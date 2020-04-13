Пандемия коронавируса COVID-19 ставит под угрозу глобальные поставки продовольствия и может привести к нехватке продуктов питания в некоторых регионах.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сегодня речь о дефиците продовольствия в мире не идет. Однако трудности с транспортировкой товаров на международном уровне, возникшие в связи с пандемией COVID-19, действительно создают риск нехватки пищи в странах, которые зависят экспорта продуктов.

“Затяжной кризис пандемии может быстро создать напряжение для цепочек поставок продуктов питания, сложной сети взаимодействий, включающей фермеров, сельскохозяйственные ресурсы, перерабатывающие заводы, судоходство, розничную торговлю и многое другое”, — говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН.

Ситуация в Китае

В январе-феврале в Китае ежедневно регистрировали тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим страна ввела карантин, приостановила поездки между провинциями и приказала жителям оставаться дома, остановив работу бизнеса практически во всех секторах. Это привело к потере свежих овощей и фруктов. Также в связи с ограниченным доступом к корму для животных мощности скотобоен были уменьшены.

Однако в течение последних лет Китай тратил десятки миллиардов долларов для обеспечения продовольственной безопасности. Средства вкладывались, в частности, в покупку крупных семеноводческих предприятий.

Кроме того, правительство инвестировало в технологии, в том числе сельскохозяйственные беспилотники и беспилотные транспортные средства, которые могли бы обеспечить движение цепей поставок без контакта с людьми.

Также правительство выделило $20 млн долларов в виде субсидий для возрождения сельского хозяйства. Когда люди уходили на поля на работу, они носили маски, предоставленные правительством, и защитное снаряжение, а также получали дезинфицирующее средство от местных властей.

Эти усилия, вероятно, смягчили удар по пищевой промышленности страны во время пандемии.

Ситуация в Австралии

Австралия экспортирует около 2/3 своей сельскохозяйственной продукции и является основным поставщиком для Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время эти поставки находятся под угрозой.

Авиационная отрасль сильно пострадала от пандемии и международные рейсы были сокращены. Уменьшение количества рейсов приводит к тому, что экспортировать продукты питания станет дороже. Кроме того, продукция, которая обычно отправляется за границу, может попасть на внутренний рынок, что скажется на стоимости продуктов.

Для того, чтобы исправить ситуацию, правительство Австралии намерено потратит 110 миллионов австралийских долларов (67,4 миллиона долларов США) на увеличение количества рейсов. Это поможет экспортерам транспортировать свои товары на ключевые международные рынки.

Однако это не единственная проблема Австралии, связанная с пандемией. В Австралии наступает зима — это означает, что сезонные рабочие по всей стране стекаются в Квинсленд, где выращивается более 90% зимних овощей страны.

В условиях, когда большое количество людей будет работать в тесных помещениях, риск быстрого распространения инфекции очень высок. Всего несколько случаев COVID-19 могут привести к катастрофе для фермерских операций — но эти фермы не могут просто закрыться на 14 дней, как это могут делать предприятия в других секторах. Власти Квинсленда и фермеры в настоящее время работают над созданием протокола, который может обеспечить безопасность рабочих и предотвратить остановку ферм.

Ситуация в Гонконге и Сингапуре

Гонконг и Сингапур являются крупнейшими финансовыми центрами Азии, но их сельскохозяйственный сектор очень слабо развит и более 90% продуктов питания импортируется из других стран.

Гонконг импортирует подавляющее большинство своей еды из материкового Китая, а Сингапур — из Малайзии. Пока эти основные источники остаются стабильными, остановленный импорт из других стран не окажет большого влияния.

Эксперты считают, что Гонконгу и Сингапуру не грозит риск нехватки продовольствия. По словам Джонатана Вонга, директора Института биоресурсов и сельского хозяйства при Гонконгском баптистском университете, даже когда Китай находился в глубине кризиса, вызванного коронавирусом, продукты все равно поступали через границу в Гонконг.

Что касается Сингапура, правительство уверяет, что поставки из Малайзии сейчас продолжаются, несмотря на общенациональный карантин. На случая, если поставки из Малайзии прекратятся, были предприняты меры — имеющихся запасов продовольствия Сингапуру должно хватить на два месяца.

Ситуация на Тихоокеанских островах

У Сингапура есть возможность покупать еду из альтернативных источников в случае, если какие-либо линии поставок будут нарушены. Острова Тихого океана, где уровень дохода крайне низкий, такой возможности не имеют.

“Наибольшему риску подвергаются те, у кого нет твердой экономической базы”, — отметил старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН Дэвид Доу.

По словам Доу, доход этих островов зависит от туризма, но никто не путешествует в разгар глобальной пандемии. Потеря доходов от туризма, отсутствие внутреннего производства продуктов питания привели к тому, что эти страны могут “пострадать с обеих сторон”.

Доу отмечает, что нехватка продовольствия и повышение цен могут привести к серьезной нехватке продовольствия для и без того уязвимых групп населения островов Тихого океана.

Что рекомендует делать ООН?

В настоящее время ООН призывает пострадавшие государства принять чрезвычайные меры внутри страны, а также работать вместе на глобальном уровне для защиты поставок продовольствия.

Правительства могут защитить своих граждан, мобилизуя продовольственные банки, предлагая денежные переводы уязвимым домохозяйствам, создавая чрезвычайные продовольственные резервы.

ООН рекомендует правительствам устранить экспортные ограничения и импортные тарифы на время пандемии. Более бедным странам, которые не могут позволить себе помощь сельскому хозяйству, предлагается искать международное финансирование.

“Мир был ужасно не готов к пандемии. Но, поддерживая движение цепочек поставок и активно стремясь к международному сотрудничеству для обеспечения открытости торговли, страны могут предотвращать нехватку продовольствия и защищать наиболее уязвимые группы населения”, — говорится в отчете ООН.