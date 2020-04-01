Об этом сообщается на сайте компании.

“В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день”, – заявил президент компании Стефано Доменикали.

Lamborghini переоборудовала часть завода в Сант-Агата-Болоньезе для изготовления хирургических масок для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией коронавируса.