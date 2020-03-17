Глобальный карантин из-за коронавируса COVID-19 стал причиной временного закрытия заводов и сокращения поездок, а это привело к значительному снижению выброса парниковых газов.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на Франсуа Жеменна, директора Обсерватории Хьюго.

Обсерватория Хьюго изучает взаимодействие между изменениями окружающей среды, миграцией людей и политикой.

“Как ни странно, я думаю, что число смертей от коронавируса в итоге может оказаться меньшим злом, если учесть [потенциальные] смертельные случаи от загрязнения атмосферы”, – сказал Жеменн, подчеркивая, что 48 000 человек ежегодно умирают во Франции из-за загрязнение атмосферы и более одного миллиона в Китае.

Ученые оценивают число погибших в результате загрязнения воздуха в США более чем 100 000 в год, а Всемирная организация здравоохранения оценивает общее число погибших в 7 миллионов человек.

Число смертей в результате пандемии остается в значительной степени вопросом гипотезы. Самые драматические прогнозы, которые были опубликованы – слишком поспешно, чтобы их можно было пересмотреть, – показывают, что общее число погибших в результате всего периода пандемии значительно ниже, чем количество смертей от загрязнения воздуха за год.

Поэтому сокращение вредных выбросов может спасти больше жизней.

Жеманн приводит в пример вспышку гриппа в 1957 году, в результате которой погибло чуть более 1 миллиона человек.