Об этом пишет Forbes со ссылкой на Франсуа Жеменна, директора Обсерватории Хьюго.
Обсерватория Хьюго изучает взаимодействие между изменениями окружающей среды, миграцией людей и политикой.
“Как ни странно, я думаю, что число смертей от коронавируса в итоге может оказаться меньшим злом, если учесть [потенциальные] смертельные случаи от загрязнения атмосферы”, – сказал Жеменн, подчеркивая, что 48 000 человек ежегодно умирают во Франции из-за загрязнение атмосферы и более одного миллиона в Китае.
Ученые оценивают число погибших в результате загрязнения воздуха в США более чем 100 000 в год, а Всемирная организация здравоохранения оценивает общее число погибших в 7 миллионов человек.
Число смертей в результате пандемии остается в значительной степени вопросом гипотезы. Самые драматические прогнозы, которые были опубликованы – слишком поспешно, чтобы их можно было пересмотреть, – показывают, что общее число погибших в результате всего периода пандемии значительно ниже, чем количество смертей от загрязнения воздуха за год.
Поэтому сокращение вредных выбросов может спасти больше жизней.
Жеманн приводит в пример вспышку гриппа в 1957 году, в результате которой погибло чуть более 1 миллиона человек.
- NASA опубликовало спутниковые снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнения в Китае, которое “частично связано” с коронавирусом.