Об этом сообщает The Guardian

Малазийский производитель презервативов Karex Bhd создает каждый пятый в мире. Но из-за карантина в связи с коронавирусом предприятие не производит ничего на протяжении более трех недель. В целом, не работают три фабрики компании по производству презервативов.

Простой только фабрик этой компаний спровоцировал дефицит 100 миллионов презервативов, которые обычно продаются на международном рынке под такими брендами, как Durex, поставляются в государственные учреждения системы здравоохранения, а также распространяются через программы помощи, такие как Фонд народонаселения ООН.

Компания получила разрешение на возобновление производства в пятницу. Но возобновит работу только половина мощностей.

“Потребуется время, чтобы быстро запустить фабрики, и мы будем изо всех сил стараться удовлетворить спрос на половину мощности”, – сказал исполнительный директор компании Го Миа Киат.

По его словам, из-за простоя мощностей в некоторых странах будет дефицит презервативов на протяжение нескольких недель, а то и месяцев, что может привести даже к распространению болезней, передающихся половым путем.

Сейчас в Малайзии свыше двух тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 26 закончились летально. Карантин в стране продлится до 14 апреля.

Также странами-производители презервативов являются Китай, Индия и Таиланд. Если в первой стране эпидемия практически закончилась, то в двух остальных она только набирает обороты.

“Хорошо, что спрос на презервативы по-прежнему очень высок, потому что, нравится вам это или нет, это по-прежнему необходимо… Учитывая, что на данный момент люди, вероятно, не планируют иметь детей. Сейчас не время…”, – резюмировал Го Миа Киат.