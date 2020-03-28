Об этом сообщает The Guardian
Малазийский производитель презервативов Karex Bhd создает каждый пятый в мире. Но из-за карантина в связи с коронавирусом предприятие не производит ничего на протяжении более трех недель. В целом, не работают три фабрики компании по производству презервативов.
Простой только фабрик этой компаний спровоцировал дефицит 100 миллионов презервативов, которые обычно продаются на международном рынке под такими брендами, как Durex, поставляются в государственные учреждения системы здравоохранения, а также распространяются через программы помощи, такие как Фонд народонаселения ООН.
Компания получила разрешение на возобновление производства в пятницу. Но возобновит работу только половина мощностей.
“Потребуется время, чтобы быстро запустить фабрики, и мы будем изо всех сил стараться удовлетворить спрос на половину мощности”, – сказал исполнительный директор компании Го Миа Киат.
По его словам, из-за простоя мощностей в некоторых странах будет дефицит презервативов на протяжение нескольких недель, а то и месяцев, что может привести даже к распространению болезней, передающихся половым путем.
Сейчас в Малайзии свыше двух тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 26 закончились летально. Карантин в стране продлится до 14 апреля.
Также странами-производители презервативов являются Китай, Индия и Таиланд. Если в первой стране эпидемия практически закончилась, то в двух остальных она только набирает обороты.
“Хорошо, что спрос на презервативы по-прежнему очень высок, потому что, нравится вам это или нет, это по-прежнему необходимо… Учитывая, что на данный момент люди, вероятно, не планируют иметь детей. Сейчас не время…”, – резюмировал Го Миа Киат.
- Китайская полиция разоблачила преступную банду, которая продала 500 тысяч упаковок поддельных презервативов на сумму около 5,5 миллионов фунтов стерлингов (около 200 миллионов гривен).