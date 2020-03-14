Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
В целом, в мире зарегистрировано свыше 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 71,7 тысяч человек сумели полностью выздороветь.
В Италии 1266 человек умерли вследствие заражения.
1439 людям удалось вылечиться.
В Китае, который ранее был эпицентром распространения заболевания, зафиксировано около 81 тысячи случаев заражения.
На данный момент в Европе наблюдается стремительное распространение вируса.
В Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек, из них умерли – 78.
В Германии зарегистрировали 1597 инфицированных, 4 летальных случая.
Число зараженных во Франции увеличилось на 1383.
В Швейцария за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.