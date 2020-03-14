За сутки на территории Италии количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 5,2 тысяч человек. 439 заболевших умерли, еще 394 – полностью вылечились.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

В целом, в мире зарегистрировано свыше 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 71,7 тысяч человек сумели полностью выздороветь.

В Италии 1266 человек умерли вследствие заражения.

1439 людям удалось вылечиться.

В Китае, который ранее был эпицентром распространения заболевания, зафиксировано около 81 тысячи случаев заражения.

На данный момент в Европе наблюдается стремительное распространение вируса.

В Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек, из них умерли – 78.

В Германии зарегистрировали 1597 инфицированных, 4 летальных случая.

Число зараженных во Франции увеличилось на 1383.

В Швейцария за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей.