Автор книги "Черный лебедь", статистик и экономист Нассим Талеб считает, что пандемия коронавируса - это знак слабости сегодняшней глобальной системы.

Об этом сообщается в материале американского еженедельника The New Yorker.

Автор термина “черный лебедь” (означает редкое, непредсказуемое событие, которое имеет серьезные последствия) Нассим Николас Талеб возмущен тем, что термин упоминают в связи с пандемией коронавируса.

“Термин предназначался для того, чтобы объяснить, почему в глобальном мире следует менять социальные нормы и деловую практику, а не для того, чтобы объяснять им все плохое и удивляющее”, – сказал автор.

По мнению Талеба, пандемия коронавируса была вполне предсказуемой и ее “можно было убить в зародыше”. Однако правительства государств сначала не хотели тратить на борьбу с коронавирусом копейки, а поэтому теперь вынуждены тратить на это триллионы.

Еще в конце января, когда вирус распространялся только в Китае, Талеб предупреждал, что из-за возможностей беспрепятственного сообщения по всему миру, эпидемия может распространиться “нелинейно”. То есть, в силу неизвестных факторов, которые приведут к экспоненциальному росту.

Автор призывал радикально ограничить контакты между людьми, а также к другим мерам, которые сегодня наблюдаются в самоизоляции и социальном дистанцировании.

“Если бы мы тогда использовали маски, мы могли бы спасти себя”, – говорит Талеб.

По мнению специалиста, распространение как виртуальных, так и физических вирусов всегда представляло большую опасность.

“Не только такие риски, как патогены, но и компьютерные вирусы, или взлом информационных сетей, или безрассудное управление бюджетом финансовыми учрежденими, или правительством штатов, либо же террористические акты”, – говорится в материале.

По мнению Талеба, политическое устройство государств должно распределять власть между самодостаточными, более мелкими и более локальными субъектами.

Создать систему, которая смогла бы выдержать случайные напряжения, а не разрушиться при какой-либо конкретной ситуации. Мы должны препятствовать концентрации власти в крупных корпорациях, включая строгое ограничение лоббирования. Должно быть расширение полномочий штатов и даже правительств округов“, – подчеркивается в статье.

В то же время, по мнению Талеба, государства должны накапливать ресурс в благополучное время, чтобы затем поддерживать благосостояние граждан в тяжелые времена. К примеру, сейчас, в разгар пандемии, помогать безработным и людям, которые пострадали экономически, а также обеспечивать медицинскую систему.

“Если государство может потратить триллионы на ядерное оружие, оно должно потратить десятки миллиардов на аппараты искусственной вентиляции легких”, – говорит он.

Помимо того, правительства должны устанавливать политические границы вплоть до уровня городов, которые можно будет закрывать в случае эпидемиологической ситуации, а банки должны иметь более крупные запасы наличных.