Можно ли спасти мировую экономику и окружающую среду одновременно? Ответ - да, согласно Международному энергетическому агентству, которое призывает правительства инвестировать 3 триллиона долларов в "зеленое восстановление" после пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Агентство в четверг опубликовало проект, подготовленный Международным валютным фондом, который рекомендует правительствам в течение следующих трех лет тратить большие средства на технологические и инфраструктурные проекты, чтобы создать миллионы рабочих мест и сделать 2019 год “пиком глобальных выбросов”.

Отмечается, что резкое падение туристической отрасли может рекордно сократить выбросы углерода. Но они быстро вырастут, так как экономика начинает работать.

МЭА и МВФ заявляют, что правительства стран могут провести капитальный ремонт электрических сетей, модернизировать гидроэнергетические объекты, продвигать электромобили, продлить срок службы атомных электростанций и модернизировать здания, чтобы сделать их более энергоэффективными. Это позволит к 2023 году сократить на 4,5 миллиарда тонн глобальных выбросов парниковых газов и вывести мир на путь достижения целей Парижского климатического соглашения 2015 года.

Согласно МЭА, направляя деньги на борьбу с климатическим кризисом, можно было бы спасти или создать 9 миллионов рабочих мест и увеличить объем мировой экономики на 1,1 процентного пункта в год. Сотни миллионов людей впервые получат доступ к электричеству и чистой воде для приготовления пищи.

Вот куда, согласно плану, правительствам рекомендуют инвестировать деньги:

Электричество

Расширять и модернизировать сеть

Ускорить переход на ветровую и солнечную энергию

Поддерживать роль гидро- и атомной энергетики

Транспорт

Новые экологически чистые транспортные средства

Расширить скоростные железнодорожные сети

Улучшение городской инфраструктуры

Здания

Модернизация существующих зданий и постройка более эффективных новых конструкций

Более эффективные бытовые приборы

Улучшить доступ к “чистой кулинарии” – технологиям, которые позволяют снизить выбросы в быту

Промышленность

Повысить эффективность использования энергии и увеличить электрификацию

Расширить переработку отходов и материалов

Топливо

Сократить выбросы метана от нефтегазового производства

Реформа субсидий на ископаемое топливо

Поддержка и расширение использования биотоплива

Технологические инновации

Водородные технологии

Батареи

Малые модульные ядерные реакторы

Улавливание, утилизация и хранение углерода

Правительства отреагировали на пандемию коронавируса, выделив 9 триллионов долларов на поддержку экономик. Но климатические проекты отошли на второй план.

Например, аукционы относительно возобновляемой энергии отложили в таких странах, как: Чили, Китай, Германия, Ирландия и Португалия.

В то же время некоторые правительства использовали кризис для продвижения климатических инициатив. По данным агентства, в Нидерландах законодательно установлен национальный налог на выбросы углерода, в то время как Австрия и Швеция досрочно прекратили производство угля. Китай инвестирует в электромобили и транспортные средства на топливных элементах, а Германия предлагает денежные льготы покупателям электромобилей.