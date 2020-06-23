Об этом сообщает CNN.
Агентство в четверг опубликовало проект, подготовленный Международным валютным фондом, который рекомендует правительствам в течение следующих трех лет тратить большие средства на технологические и инфраструктурные проекты, чтобы создать миллионы рабочих мест и сделать 2019 год “пиком глобальных выбросов”.
Отмечается, что резкое падение туристической отрасли может рекордно сократить выбросы углерода. Но они быстро вырастут, так как экономика начинает работать.
МЭА и МВФ заявляют, что правительства стран могут провести капитальный ремонт электрических сетей, модернизировать гидроэнергетические объекты, продвигать электромобили, продлить срок службы атомных электростанций и модернизировать здания, чтобы сделать их более энергоэффективными. Это позволит к 2023 году сократить на 4,5 миллиарда тонн глобальных выбросов парниковых газов и вывести мир на путь достижения целей Парижского климатического соглашения 2015 года.
Согласно МЭА, направляя деньги на борьбу с климатическим кризисом, можно было бы спасти или создать 9 миллионов рабочих мест и увеличить объем мировой экономики на 1,1 процентного пункта в год. Сотни миллионов людей впервые получат доступ к электричеству и чистой воде для приготовления пищи.
Вот куда, согласно плану, правительствам рекомендуют инвестировать деньги:
Электричество
- Расширять и модернизировать сеть
- Ускорить переход на ветровую и солнечную энергию
- Поддерживать роль гидро- и атомной энергетики
Транспорт
- Новые экологически чистые транспортные средства
- Расширить скоростные железнодорожные сети
- Улучшение городской инфраструктуры
Здания
- Модернизация существующих зданий и постройка более эффективных новых конструкций
- Более эффективные бытовые приборы
- Улучшить доступ к “чистой кулинарии” – технологиям, которые позволяют снизить выбросы в быту
Промышленность
- Повысить эффективность использования энергии и увеличить электрификацию
- Расширить переработку отходов и материалов
Топливо
- Сократить выбросы метана от нефтегазового производства
- Реформа субсидий на ископаемое топливо
- Поддержка и расширение использования биотоплива
Технологические инновации
- Водородные технологии
- Батареи
- Малые модульные ядерные реакторы
- Улавливание, утилизация и хранение углерода
Правительства отреагировали на пандемию коронавируса, выделив 9 триллионов долларов на поддержку экономик. Но климатические проекты отошли на второй план.
Например, аукционы относительно возобновляемой энергии отложили в таких странах, как: Чили, Китай, Германия, Ирландия и Португалия.
В то же время некоторые правительства использовали кризис для продвижения климатических инициатив. По данным агентства, в Нидерландах законодательно установлен национальный налог на выбросы углерода, в то время как Австрия и Швеция досрочно прекратили производство угля. Китай инвестирует в электромобили и транспортные средства на топливных элементах, а Германия предлагает денежные льготы покупателям электромобилей.
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